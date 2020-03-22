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В Северной Македонии ввели комендантский час из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 10:56
В Северной Македонии ввели комендантский час из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Запрет на передвижение будет действовать с 21:00 до 6:00

Правительство Северной Македонии ввело комендантский час, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Правительства Северной Македонии.

Таким образом запрет на передвижение будет действовать с 21:00 вечера до 6:00 утра.

Этот запрет исключает людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи и сопровождающих их людей (до двух человек).

Также будет запрещено собираться группами более 5 человек. Кроме этого, запрещено пользоваться такси, за исключением поездок в/из больницы или аптеки. Общественный транспорт не будет работать. Водители должны использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. Чрезвычайное положение в стране продлиться 30 дней.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

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