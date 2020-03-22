У Румунії зафіксована перша смерть від коронавірусу

Нагадаємо, раніше МЗС України підтвердив третю смерть українця за кордоном. При цьому 146 громадян України знаходяться на карантині за кордоном. Один з них - в Румунії.

Також РБК-Україна писало, що Уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину, щоб запобігати подальшому розповсюдженню коронавіруса по всій країні.

Зазначимо, станом на 21 березня кількість офіційно підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.