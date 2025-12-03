Румунські військові знищили український дрон Sea Baby у Чорному морі

Як зазначили в Міноборони, приблизно за 36 морських миль (близько 66 кілометрів) від міста Констанца в акваторії Чорного моря помітили невідомий об'єкт. Після аналізу військові водолази встановили, що це був морський безпілотник типу Sea Baby.

"Група втручання отримала схвалення на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений контрольованим підривом", - додали у відомстві.

У Міноборони вважають, що український дрон становив небезпеку для судноплавства в Чорному морі.

У відомстві додали, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Військово-морські сили Румунії постійно контролюють зону морської та річкової відповідальності.