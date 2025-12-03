Румынские военные уничтожили украинский дрон Sea Baby в Черном море

Как отметили в Минобороны, примерно в 36 морских милях (около 66 километрах) от города Констанца в акватории Черного моря заметили неизвестный объект. После анализа военные водолазы установили, что это был морской беспилотник типа Sea Baby.

"Группа вмешательства получила одобрение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен контролируемым подрывом", - добавили в ведомстве.

В Минобороны считают, что украинский дрон представлял опасность для судоходства в Черном море.

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины Военно-морские силы Румынии постоянно контролируют зону морской и речной ответственности.