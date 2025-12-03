ua en ru
Румынские военные уничтожили украинский дрон Sea Baby в Черном море

Румыния, Среда 03 декабря 2025 18:32
Румынские военные уничтожили украинский дрон Sea Baby в Черном море Иллюстративное фото: дрон Sea Baby был уничтожен румынскими военными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Военные водолазы Румынии "нейтрализовали" украинский морской дрон Sea Baby, который дрейфовал в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как отметили в Минобороны, примерно в 36 морских милях (около 66 километрах) от города Констанца в акватории Черного моря заметили неизвестный объект. После анализа военные водолазы установили, что это был морской беспилотник типа Sea Baby.

"Группа вмешательства получила одобрение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен контролируемым подрывом", - добавили в ведомстве.

В Минобороны считают, что украинский дрон представлял опасность для судоходства в Черном море.

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины Военно-морские силы Румынии постоянно контролируют зону морской и речной ответственности.

Атака на российские танкеры

Напомним, только на прошлой неделе источники РБК-Украина, что в акватории Черного моря были атакованы танкеры российского "теневого флота" Kairo и Virat.

По данным собеседников, для удара по танкерам использовались модернизированные морские дроны Sea Baby.

Согласно видео, которые появились в сети, танкеры получили критические повреждения и не могли плыть дальше.

После такого удара президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошла очередная эскалация войны России против Украины. По его словам, конфликт теперь угрожает навигационной безопасности в Черном море.

Он считает, что такие атаки "нельзя оправдать".

