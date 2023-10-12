Повідомляється, що дрон впав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Його виявили близько 5:00. Безпілотник міг впасти і вибухнути, адже на місці виявили кратер.

Правоохоронці вжили заходів з охорони цієї території і повідомили відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань.

Міністерство національної оборони Румунії наголошує, що рішуче засуджує атаки, здійснені Росією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Атаки називають невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Фото: у Румунії знову знайшли уламки дрона після російської атаки по Україні (zpd.ro)

Нічна атака дронів

Цієї ночі російські війська знову атакували Україну. Дрони-камікадзе направили на південь та центр нашої країни.

Всього було зафіксовано пуски 33 "Шахедів", наші сили протиповітряної оборони збили 28 дронів.

Зокрема, окупанти вчергове атакували Ізмаїльський район Одеської області. Вони влучили у портову інфраструктуру та пошкодили будинки. Влучання є й на території Черкаської області. Там "Шахед" впав на відкритій місцевості, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Більше про наслідки ворожих атак - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Падіння дронів у Румунії

Нагадаємо, у Румунії вже виявляли російські дрони. Так, в ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "Шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.

Також Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "Шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

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