Сообщается, что дрон упал в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плаура. Его обнаружили около 5:00. Беспилотник мог упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.

Правоохранители приняли меры по охране этой территории и сообщили соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований.

Министерство национальной обороны Румынии отмечает, что решительно осуждает атаки, совершенные Россией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Атаки называют неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.

Фото: в Румынии снова нашли обломки дрона после российской атаки по Украине (zpd.ro)

Ночная атака дронов

Этой ночью российские войска снова атаковали Украину. Дроны-камикадзе направили на юг и центр нашей страны.

Всего были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", наши силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов.

В частности, оккупанты в очередной раз атаковали Измаильский район Одесской области. Они попали в портовую инфраструктуру и повредили дома. Попадание есть и на территории Черкасской области. Там "Шахед" упал на открытой местности, в результате чего вспыхнул пожар.

Больше о последствиях вражеских атак - читайте в материале РБК-Украина.

Падение дронов в Румынии

Напомним, в Румынии уже обнаруживали российские дроны. Так, в ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "Шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, которые атаковали портовую инфраструктуру Украины.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.

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