У Румунії затримали українців, які готували підпал офісу "Нової пошти" в Бухаресті

За даними румунської розвідки, їхньою метою був підпал штаб-квартири української компанії "Нова пошта" в Бухаресті.

Як повідомили у спецслужбі Румунії, з 14 по 15 жовтня вдалося ідентифікувати двох українців, які прибули до Бухареста з території Польщі.

Слідство встановило, що підозрювані відправили на адресу румунського офісу "Нової пошти" дві посилки, всередині яких були приховані запалювальні пристрої з можливістю дистанційного підриву. Вибухівку сховали у навушниках та автомобільних деталях.

Окрім того, посилки містили GPS-модулі, які дозволяли відстежувати їхнє переміщення та здійснювати дистанційний підрив зарядів, виготовлених із терміту та нітрату барію.

За інформацією румунської розвідки, затримані діяли у складі розгалуженої мережі диверсантів, яку координують російські спецслужби.

"Нова пошта" - одна з найбільших логістичних компаній України, що активно розвиває мережу відділень у країнах Європи.

