В Румынии задержали украинцев, которые готовили поджог офиса "Новой почты" в Бухаресте

Иллюстративное фото: в Румынии хотели взорвать "Новую почту" (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Наталья Кава

Двух граждан Украины задержали в Польше и Румынии по подозрению в подготовке диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Румынии.

По данным румынской разведки, их целью был поджог штаб-квартиры украинской компании "Новая почта" в Бухаресте.

Как сообщили в спецслужбе Румынии, с 14 по 15 октября удалось идентифицировать двух украинцев, которые прибыли в Бухарест с территории Польши.

Следствие установило, что подозреваемые отправили в адрес румынского офиса "Новой почты" две посылки, внутри которых были скрыты зажигательные устройства с возможностью дистанционного подрыва. Взрывчатку спрятали в наушниках и автомобильных деталях.

Кроме того, посылки содержали GPS-модули, которые позволяли отслеживать их перемещение и осуществлять дистанционный подрыв зарядов, изготовленных из термита и нитрата бария.

По информации румынской разведки, задержанные действовали в составе разветвленной сети диверсантов, которую координируют российские спецслужбы.

"Новая почта" - одна из крупнейших логистических компаний Украины, активно развивающая сеть отделений в странах Европы.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что в Польше и Румынии задержали украинцев, которые работают на спецслужбы РФ и планировали переправить в Украину взрывчатку. План был таков, чтобы взрыв произошел еще во время транспортировки

 

Также, по данным Службы внешней разведки, российская разведывательная сеть с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 700 агентов в Европе. Поэтому сейчас россияне активно вербуют так называемых "одноразовых шпионов".

Служба внутренней безопасности Британии МИ5 предупредила политиков и сотрудников, что они подвергаются атакам со стороны шпионов из Китая, РФ и Ирана. Враг пытается выведывать чувствительную информацию.

