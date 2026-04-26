У Румунії вже втретє за два дні знайшли уламки безпілотника

Деталі інциденту

"У неділю, 26 квітня, Міністерство національної оборони отримало інформацію про наявність уламків безпілотника", - зазначається у повідомленні.

За даними військових, після отримання інформації про виявлення уламків дрони, периметр було негайно взято під охорону співробітниками МВС Румунії.

Спільна група, до складу якої входять фахівці Міноборони та Румунської розвідувальної служби, виїхала на місце для розслідування та забору частин БПЛА.

Справу для подальшого розслідування передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.