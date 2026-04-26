40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

У Румунії вже втретє за два дні знайшли уламки безпілотника

20:15 26.04.2026 Нд
2 хв
Що кажуть військові та де саме знайшли уламки?
aimg Сергій Козачук
Фото: спецслужби Румунії виїхали на місце падіння чергового дрона (Getty Images)

У повіті Тулча між населеними пунктами Лункавіца та Векерень виявили уламки безпілотника. Наразі територію охороняють, а на місці працюють фахівці для проведення експертизи.

Деталі інциденту

"У неділю, 26 квітня, Міністерство національної оборони отримало інформацію про наявність уламків безпілотника", - зазначається у повідомленні.

За даними військових, після отримання інформації про виявлення уламків дрони, периметр було негайно взято під охорону співробітниками МВС Румунії.

Спільна група, до складу якої входять фахівці Міноборони та Румунської розвідувальної служби, виїхала на місце для розслідування та забору частин БПЛА.

Справу для подальшого розслідування передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

Інциденти з дронами в Румунії

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок за останній час. Лише вчора, 25 квітня, під час масованої атаки РФ на Україну в Румунії впали уламки дронів, що призвело до пошкодження житлової прибудови та лінії електропередач.

Раніше, 17 квітня, російський безпілотник також залетів у повітряний простір країни під час нічного обстрілу українських міст.

На тлі регулярних провокацій Румунія екстрено посилює оборону кордонів. Зокрема, країна нещодавно протестувала новітню систему перехоплення дронів Merops зі штучним інтелектом, яка невдовзі має стати на захист неба від "Шахедів".

