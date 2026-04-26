В Румынии уже в третий раз за два дня нашли обломки беспилотника

В уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерень обнаружили обломки беспилотника. Сейчас территорию охраняют, а на месте работают специалисты для проведения экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.
"В воскресенье, 26 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о наличии обломков беспилотника", - отмечается в сообщении.
По данным военных, после получения информации об обнаружении обломков дронов, периметр был немедленно взят под охрану сотрудниками МВД Румынии.
Совместная группа, в состав которой входят специалисты Минобороны и Румынской разведывательной службы, выехала на место для расследования и забора частей БПЛА.
Дело для дальнейшего расследования передали в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.
Напомним, это уже не первый подобный случай за последнее время. Только вчера, 25 апреля, во время массированной атаки РФ на Украину в Румынии упали обломки дронов, что привело к повреждению жилой пристройки и линии электропередач.
Ранее, 17 апреля, российский беспилотник также залетел в воздушное пространство страны во время ночного обстрела украинских городов.
На фоне регулярных провокаций Румыния экстренно усиливает оборону границ. В частности, страна недавно протестировала новейшую систему перехвата дронов Merops с искусственным интеллектом, которая вскоре должна стать на защиту неба от "Шахедов".