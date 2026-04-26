В Румынии уже в третий раз за два дня нашли обломки беспилотника

Детали инцидента

"В воскресенье, 26 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о наличии обломков беспилотника", - отмечается в сообщении.

По данным военных, после получения информации об обнаружении обломков дронов, периметр был немедленно взят под охрану сотрудниками МВД Румынии.

Совместная группа, в состав которой входят специалисты Минобороны и Румынской разведывательной службы, выехала на место для расследования и забора частей БПЛА.

Дело для дальнейшего расследования передали в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.