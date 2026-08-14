У Румунії виявили уламки четвертого безпілотника за день

Фрагменти безпілотного апарата виявили на території повіту Тулча в населеному пункті Плауру, розташованого за два кілометри від кордону з Україною.

На місце події одразу вирушила група фахівців румунського оборонного відомства. Експерти вже ідентифікували об’єкт та вжили всіх необхідних заходів, щоб гарантувати безпеку в цьому районі.

У румунському Міністерстві оборони пообіцяли надати докладнішу інформацію щодо цього інциденту згодом.

Нагадаємо, сьогодні близько 12.00 стало відомо про падіння безпілотника у повіті Тулча, після чого спалахнула пожежа. Інцидент стався у лісистій місцевості району Лункавіца поблизу кар'єру Четацуя.

Крім того, сьогодні на пляжі у румунському селищі Костінешті оголошували тривогу через виявлення уламка безпілотника. Його знайшли безпосередньо на узбережжі.