Румунія підірвала дві "Гербери" у Чорному морі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце у Facebook.

Румуни знищили дві "Гербери"

Сапери підірвали дрони на відстані приблизно 90 морських миль (понад 166 кілометрів) на схід від міста Констанца, каже урядовець.

Безпілотники помітив один із кораблів, що виконував роботи в районі платформи Neptun Deep.

Судно Берегової охорони з військовими на борту вирушило до цього району.

"Було виявлено два дрейфуючих БпЛА та кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв’язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать", - додав Міруце.

У Румунії ухвалили рішення контрольовано знищити дрони шляхом підриву.

Нагадаємо, що дрони типу "Гербера" є безпілотниками виробництва Росії. Вони та зазвичай використовуються для розвідки або як дрони-приманки.