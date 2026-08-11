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Румунія підірвала дві "Гербери" у Чорному морі (відео)

21:55 11.08.2026 Вт
2 хв
Дрони дрейфували в ексклюзивній економічній зоні Румунії
aimg Олена Бджола
Румунія підірвала дві "Гербери" у Чорному морі (відео) Фото: російський дрон "Гербера" (gur.gov.ua)
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Румунські військові знищили два дрони "Гербера" поблизу морського газового проєкту Neptun Deep.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце у Facebook.

Румуни знищили дві "Гербери"

Сапери підірвали дрони на відстані приблизно 90 морських миль (понад 166 кілометрів) на схід від міста Констанца, каже урядовець.

Безпілотники помітив один із кораблів, що виконував роботи в районі платформи Neptun Deep.

Судно Берегової охорони з військовими на борту вирушило до цього району.

"Було виявлено два дрейфуючих БпЛА та кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв’язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать", - додав Міруце.

У Румунії ухвалили рішення контрольовано знищити дрони шляхом підриву.

Нагадаємо, що дрони типу "Гербера" є безпілотниками виробництва Росії. Вони та зазвичай використовуються для розвідки або як дрони-приманки.

Раніше РБК-Україна писало, що 31 липня влада Румунії оголосила екстрене попередження для мешканців північної частини повіту Тульча через дрони поблизу кордону з Україною. У повітря підняли два винищувачі F-16.

Також стало відомо, що Румунія збила три російські безпілотники всього за три дні. На це Бухарест витратив 1,5 млн євро.

Крім того, дрон, збитий над Румунією 24 липня, виявився російським "Шахедом" - це підтвердила прокуратура країни.

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