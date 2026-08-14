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У Румунії розбився ще один дрон, спалахнула пожежа

16:16 14.08.2026 Пт
2 хв
Безпілотник впав за 5 кілометрів від кордону з Україною
aimg Олена Бджола
У Румунії розбився ще один дрон, спалахнула пожежа Фото: російський "Шахед" (Getty Images)
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Інцидент стався у лісистій місцевості району Лункавіца поблизу кар'єру Четацуя. Після удару БпЛА об землю почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Румунії та видання Digi 24.

Дрон впав у Румунії

Міноборони країни 14 серпня близько 12.00 отримало повідомлення про падіння безпілотника у повіті Тулча.

Як зазначили військові, повітряна ціль не була виявлена ​​системами радіолокаційного спостереження MApN. Причина - вона летіла на дуже низькій висоті.

Безпілотник розбився у лісі та, за попередньою інформацією, не спричинив жертв та матеріальних збитків.

Команда Міністерства національної оборони з гелікоптером обстежить місцевість.

Пожежа на місці інциденту

Після удару дрона об землю спалахнула пожежа.

На місце події прибув екіпаж із 5 унтер-офіцерів пожежної частини Мечина з пожежною машиною.

Що кажуть військові і влада

Командор у відставці Санду-Валентін Матею заявив виданню, що "це гонка з часом" у посиленні протиракетної оборони Румунії.

Він каже, що безпілотник, який розбився в Лункавіці, найімовірніше, не був виявлений через:

  • висоту польоту,
  • географічні умови в цьому районі.

Матею попередив, що, оскільки Україна збільшує експорт зерна через Румунію, необхідно приділяти підвищену увагу району Констанци.

Тимчасовий прем'єр-міністр Ілліє Болоян заявив під час прес-конференції в уряді, що ЗС Румунії роблять усе можливе для боротьби з цими безпілотниками.

"Ми починаємо бачити, що це постійне явище, не лише в Румунії, і якомога швидше оснащення нашої армії бойовими системами дронів виявляється необхідністю", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що на пляжі у румунському селищі Костінешті оголосили тривогу через виявлення уламка безпілотника. Територію довкола знахідки терміново оточила поліція.

Крім того, 11 серпня румунські військові знищили два дрони "Гербера" поблизу морського газового проєкту Neptun Deep.

Також наприкінці липня Румунія збила три безпілотники всього за три дні. На це Бухарест витратив 1,5 млн євро.

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