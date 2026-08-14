В Румынии обнаружили обломки четвертого беспилотника за день

В румынской пограничной деревне Плауру обнаружили фрагменты еще одного беспилотника - четвертого за день. Населённый пункт расположен совсем рядом с границей с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.
Фрагменты беспилотного аппарата обнаружили на территории уезда Тулча в населенном пункте Плауру, расположенного в двух километрах от границы с Украиной.
На место происшествия сразу отправилась группа специалистов румынского оборонного ведомства. Эксперты уже идентифицировали объект и приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в этом районе.
В румынском Министерстве обороны пообещали предоставить более подробную информацию об этом инциденте позже.
Напомним, сегодня около 12.00 стало известно о падении беспилотника в уезде Тулча, после чего вспыхнул пожар. Инцидент произошел в лесистой местности района Лункавица вблизи карьера Четацуя.
Кроме того, сегодня на пляже в румынском поселке Костинешти объявляли тревогу из-за обнаружения обломка беспилотника. Его нашли прямо на побережье.
Отметим, 11 августа румынские военные уничтожили два беспилотника типа "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep. Саперы взорвали их на расстоянии более 166 км к востоку от Констанцы.
РБК-Украина также сообщало, что в течение трех дней Румыния сбила три российских беспилотника. На уничтожение дронов Бухарест потратил около 1,5 млн евро.