В Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника (фото)

На пляжі у румунському селищі Костінешті оголосили тривогу через виявлення уламка безпілотника. Територію довкола знахідки терміново оточила поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Підозрілий предмет виявили безпосередньо на узбережжі. На місце події одразу прибули правоохоронці, які встановили безпечний периметр.

Згодом влада офіційно підтвердила, що знайдений об'єкт є частиною безпілотного літального апарата.

Уламок знайшли неподалік місця, де напередодні вже виявляли безпілотник. Експерти не виключають, що ця деталь може бути частиною дрона, знайденого 24 години тому.

Фото: уламок дрона, знайдений в Румунії (digi24.ro)

Що кажуть у Міноборони

Першими небезпечний об'єкт біля дамби 13 серпня помітили відпочивальники, які повідомили про це екстрені служби. Згодом Міністерство оборони Румунії розкрило деталі залучення військових саперів.

"Близько 10:40 берегова охорона звернулася по допомогу до військово-морських сил Румунії з проханням направити команду бойових водолазів з розмінування (EOD)", - повідомили у відомстві.

Спеціальна команда водолазів-розміновувачів здійснила перевірку виявленого фрагмента. За результатами огляду фахівці EOD з'ясували, що об'єкт не містив вибухівки та не становив піротехнічної небезпеки.

Наразі правоохоронці продовжують моніторинг прибережної зони.

Нагадаємо, 11 серпня румунські військові знищили два безпілотники типу "Гербера" поблизу морського газового проєкту Neptun Deep. Сапери підірвали дрони приблизно за 90 морських миль (понад 166 км) на схід від Констанци.