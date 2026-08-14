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В Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника (фото)

13:24 14.08.2026 Пт
2 хв
Правоохоронці огородили небезпечне місце, триває моніторинг прибережної зони
aimg Валерій Ульяненко
В Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника (фото) Фото: румунська поліція (Getty Images)
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На пляжі у румунському селищі Костінешті оголосили тривогу через виявлення уламка безпілотника. Територію довкола знахідки терміново оточила поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Підозрілий предмет виявили безпосередньо на узбережжі. На місце події одразу прибули правоохоронці, які встановили безпечний периметр.

Згодом влада офіційно підтвердила, що знайдений об'єкт є частиною безпілотного літального апарата.

Уламок знайшли неподалік місця, де напередодні вже виявляли безпілотник. Експерти не виключають, що ця деталь може бути частиною дрона, знайденого 24 години тому.

В Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника (фото)Фото: уламок дрона, знайдений в Румунії (digi24.ro)

Що кажуть у Міноборони

Першими небезпечний об'єкт біля дамби 13 серпня помітили відпочивальники, які повідомили про це екстрені служби. Згодом Міністерство оборони Румунії розкрило деталі залучення військових саперів.

"Близько 10:40 берегова охорона звернулася по допомогу до військово-морських сил Румунії з проханням направити команду бойових водолазів з розмінування (EOD)", - повідомили у відомстві.

Спеціальна команда водолазів-розміновувачів здійснила перевірку виявленого фрагмента. За результатами огляду фахівці EOD з'ясували, що об'єкт не містив вибухівки та не становив піротехнічної небезпеки.

Наразі правоохоронці продовжують моніторинг прибережної зони.

Нагадаємо, 11 серпня румунські військові знищили два безпілотники типу "Гербера" поблизу морського газового проєкту Neptun Deep. Сапери підірвали дрони приблизно за 90 морських миль (понад 166 км) на схід від Констанци.

Зазначимо, 31 липня влада Румунії оголосила екстрене попередження для жителів північної частини повіту Тульча через виявлені поблизу українського кордону безпілотники. Для патрулювання повітряного простору підняли два винищувачі F-16.

РБК-Україна також писало, що протягом трьох днів Румунія збила три російські безпілотники. На знищення дронів Бухарест витратив близько 1,5 млн євро.

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