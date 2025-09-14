У Румунії відраегували на дронові провокації Росії

Міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою назвала російські провокації із запуском дронів на територію її країни безрозсудними та пообіцяла порушити це питання на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Оани-Сільвії Цою

Голова МЗС Румунії нагадала, що військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник, який порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter, які контролювали ситуацію в повітрі", - зазначила вона.

Оана -Сільвія Цою підкреслила, що люди в Румунії ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними та безрозсудними.

Вона наголосила, що Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки.

"Нам потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко прийнявши 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів у рамках операції НАТО "Східний вартовий", - написала Оана -Сільвія Цою.