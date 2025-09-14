ua en ru
У Румунії відраегували на дронові провокації Росії

Румунія, Неділя 14 вересня 2025 06:10
У Румунії відраегували на дронові провокації Росії Фото: міністр закордонних справ Румунії Оана Цою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

Міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою назвала російські провокації із запуском дронів на територію її країни безрозсудними та пообіцяла порушити це питання на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Оани-Сільвії Цою

в соцмережі Х.

Голова МЗС Румунії нагадала, що військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник, який порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter, які контролювали ситуацію в повітрі", - зазначила вона.

Оана-Сільвія Цою підкреслила, що люди в Румунії ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними та безрозсудними.

Вона наголосила, що Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки.

"Нам потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко прийнявши 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів у рамках операції НАТО "Східний вартовий", - написала Оана-Сільвія Цою.

Також вона пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.

Як писало РБК-Україна, 13 вересня військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км.

Безпілотник не літав над населеними районами та не становив загрози для безпеки населення.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю подію, наголосивши, що військові РФ точно розуміють, куди направлені їхні дрони і скільки часу вони здатні провести в повітрі. За словами українського лідера, це не може бути випадковістю.

Глава української держави вкотре закликав європейські країни запровадити санкції против Росії.

