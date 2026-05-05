У Румунії відправили у відставку проєвропейський уряд Боложана

Парламент Румунії у вівторок, 5 травня, проголосував за вотум недовіри уряду Іліє Боложана, відправивши його у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 233 голосах. Проти виступили чотири парламентарі, ще три бюлетені визнали недійсними.
Після голосування Іліє Боложан залишиться виконувачем обов’язків прем’єр-міністра до призначення нового глави уряду, однак із обмеженими повноваженнями.
Політична криза в країні тривала з кінця квітня, коли соціал-демократи вийшли з урядової коаліції. У підсумку їхні голоси разом із підтримкою ультраправої партії AUR забезпечили необхідну більшість для відставки кабінету.
Тепер президент Румунії Нікушор Дан має запропонувати кандидатуру нового прем’єра. Якщо парламент двічі відхилить кандидатів, глава держави зможе розпустити парламент і оголосити дострокові вибори.
Крім того, у Румунії раніше заявляли про готовність до діалогу щодо можливого об’єднання з Молдовою. У Бухаресті наголошують, що таке рішення має виходити виключно від громадян Молдови і враховувати їхню позицію.
Ще у 2018 році парламент Румунії одноголосно підтримав декларацію про готовність розпочати такі переговори у разі відповідного запиту.