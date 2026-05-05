В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство Боложана

15:52 05.05.2026 Вт
1 мин
Какие последствия ждут страну дальше?
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Румынии Илие Боложан (Getty Images)

Парламент Румынии во вторник, 5 мая, проголосовал за вотум недоверия правительству Илие Боложана, отправив его в отставку.

За решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 233 голосах. Против выступили четыре парламентария, еще три бюллетеня признали недействительными.

После голосования Илие Боложан останется исполняющим обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства, однако с ограниченными полномочиями.

Политический кризис в стране продолжался с конца апреля, когда социал-демократы вышли из правительственной коалиции. В итоге их голоса вместе с поддержкой ультраправой партии AUR обеспечили необходимое большинство для отставки кабинета.

Теперь президент Румынии Никушор Дан должен предложить кандидатуру нового премьера. Если парламент дважды отклонит кандидатов, глава государства сможет распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Кроме того, в Румынии ранее заявляли о готовности к диалогу относительно возможного объединения с Молдовой. В Бухаресте отмечают, что такое решение должно исходить исключительно от граждан Молдовы и учитывать их позицию.

Еще в 2018 году парламент Румынии единогласно поддержал декларацию о готовности начать такие переговоры в случае соответствующего запроса.

