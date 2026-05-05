В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство Боложана

За решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 233 голосах. Против выступили четыре парламентария, еще три бюллетеня признали недействительными.

После голосования Илие Боложан останется исполняющим обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства, однако с ограниченными полномочиями.

Политический кризис в стране продолжался с конца апреля, когда социал-демократы вышли из правительственной коалиции. В итоге их голоса вместе с поддержкой ультраправой партии AUR обеспечили необходимое большинство для отставки кабинета.

Теперь президент Румынии Никушор Дан должен предложить кандидатуру нового премьера. Если парламент дважды отклонит кандидатов, глава государства сможет распустить парламент и объявить досрочные выборы.