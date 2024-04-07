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У Румунії відбудуться навчання НАТО за участю Молдови та Грузії

Фото: у Румунії відбудуться морські та річкові навчання НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Найближчими днями в Румунії розпочнуться навчання Північноатлантичного союзу (НАТО) "Морський щит 24". Військові країн Альянсу і країн-партнерів відпрацюють боротьбу з незаконною діяльністю у морській та річковій місцевостях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії.

Маневри відбудуться з 8 по 21 квітня і включатимуть морські та річкові операції у Чорноморському регіоні. В них візьмуть участь понад 2200 військовослужбовців з 10 країн-членів Альянсу: Болгарії, Франції, Греції, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також у маневрах візьмуть участь партнери НАТО - Молдова і Грузія. Загалом - 12 країн.

Крім того, у навчаннях братимуть участь інші категорії військ румунської армії, а також структури системи національної оборони.

У навчаннях будуть задіяні 135 технічних засобів (27 морських і річкових суден, 17 літальних апаратів і 91 транспортний засіб і катер), що будуть тренуватися у Чорному морі, в прибережній зоні, на річці та в дельті Дунаю для виконання завдань по боротьбі з незаконною діяльністю.

Також будуть відпрацьовуватися навички морських та річкових операцій, морський і річковий контроль, пошук та порятунок на морі, допомога судну, що зазнає аварії, а також забезпечення безпеки критичної інфраструктури.

Вперше такі навчання відбулися у 2015 році.

Військові навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн.

Наприкінці лютого біля узбережжя острова Сицилія відбулися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Під час маневрів відпрацьовувалася платформа для тестування й зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

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НАТО