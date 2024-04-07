В Румынии пройдут учения НАТО при участии Молдовы и Грузии

Маневры пройдут с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе. В них примут участие более 2200 военнослужащих из 10 стран-членов Альянса: Болгарии, Франции, Греции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции и Соединенных Штатов Америки. Также в маневрах примут участие партнеры НАТО - Молдова и Грузия. В целом - 12 стран.

Кроме того, в учениях будут участвовать другие категории войск румынской армии, а также структуры системы национальной обороны.

В учениях будут задействованы 135 технических средств (27 морских и речных судов, 17 летательных аппаратов и 91 транспортное средство и катер), которые будут тренироваться в Черном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная для выполнения задач по борьбе с незаконной деятельностью.

Также будут отрабатываться навыки морских и речных операций, морской и речной контроль, поиск и спасение на море, помощь судну, терпящему крушение, а также обеспечение безопасности критической инфраструктуры.

Впервые такие учения прошли в 2015 году.