У Румунії розпочалися найбільші військово-морські навчання НАТО Sea Shield

Військові навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, яка прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів та техніки союзників.

З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

Наприкінці лютого на узбережжі острова Сицилія відбулися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Під час маневрів відпрацьовувалася платформа для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

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