RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии начались крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Shield

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии начались крупнейшие многонациональные учения, организованные румынскими военно-морскими силами Sea Shield ("Морской щит").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Romania.

В них принимают участие более 2 200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров.

Церемония открытия состоялась сегодня в порту Констанцы.

В 9-м выпуске многонациональных учений "Морской щит" принимают участие войска и боевые средства из Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдовы, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии.

Учения Sea Shield фокусируется на обучении во всех областях боевых действий и направлен на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими силами.

"Нам предстоит отработать оперативные процедуры в противолодочной, надводной и противовоздушной среде, в Черном море, а также в речной зоне ответственности", - заявил вице-адмирал Михай Панаит, начальник штаба военно-морских сил Румынии. 

Военные учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

В конце февраля у побережья острова Сицилия состоялись морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Во время маневров отрабатывалась платформа для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРумыния