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У Румунії розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Фото: у Румунії розблокували ще один КПП на кордні з Україною (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні Румунії та України розблокований 20 січня. Рух вантажівок відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований", - йдеться у повідомленні.

Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Блокада на румунському кордоні

Нагадаємо, раніше румунські протестувальники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" та "Халмеу-Дякове".

Румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів.

Вчора, 19 січня, румунські фермери припинили блокування пункту пропуску "Вікову-де-Сус" на кордоні з Україною.

Детальніше про те, що відбувається на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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