В Румынии разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано", - говорится в сообщении.

Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.

Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

Блокада на румынской границе

Напомним, ранее румынские протестующие заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Сирет-Порубное" и "Викова-де-Сус - Красноильск" и "Халмеу-Дьяково".

Румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров.

Вчера, 19 января, румынские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Виковую-де-Сус" на границе с Украиной.

Детальнее о том, что происходит на границе с Польшей и Румынией - читайте в материале РБК-Украина.