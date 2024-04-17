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До Румунії прибули ще три F-16 для навчання українських пілотів

Фото: Анджел Тилвар та Кайса Оллонґрен, міністри оборони Румунії та Нідерландів (twitter.com/AngelTilvar)
Автор: Сергій Пишкін

До Румунії, сьогодні, 17 квітня, прибули три багатоцільових винищувачі F-16 на яких навчатимуться українські пілоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Румунії Анджела Тилвара.

"Вітаємо міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття Навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються і українські пілоти", - написав Тилвар. 

Підготовка українських пілотів 

Торік було оголошено про створення авіаційної коаліції, яка передбачає передачу нашій країні літаків F-16. Зокрема коаліцію очолили Нідерланди, а також Данія. 

Також минулого листопада в Румунії було відкрито Європейський навчальний центр F-16. Відповідно до договору між Бухарестом та Амстердамом - Румунія відповідає за авіабазу, а Нідерланди - за літаки. Зокрема компанія Lockheed Martin займатиметься інструкторами, а також обслуговуванням. 

Детальніше про винищувачі F-16, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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