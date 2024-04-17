До Румунії прибули ще три F-16 для навчання українських пілотів

"Вітаємо міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття Навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються і українські пілоти", - написав Тилвар.

Підготовка українських пілотів

Торік було оголошено про створення авіаційної коаліції, яка передбачає передачу нашій країні літаків F-16. Зокрема коаліцію очолили Нідерланди, а також Данія.

Також минулого листопада в Румунії було відкрито Європейський навчальний центр F-16. Відповідно до договору між Бухарестом та Амстердамом - Румунія відповідає за авіабазу, а Нідерланди - за літаки. Зокрема компанія Lockheed Martin займатиметься інструкторами, а також обслуговуванням.

Детальніше про винищувачі F-16, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.