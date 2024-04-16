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До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів

Вівторок 16 квітня 2024 15:28
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До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До Румунії прибудуть ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для навчання українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Румунії.

У відомстві повідомили, що міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар проведе двосторонню зустріч зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен 17 квітня на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Моцорніце" в Борчеа.

"Ця подія пов'язана з прибуттям ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які буде надано в розпорядження Європейського навчального центру F-16 у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу", - йдеться в повідомленні.

Авіабаза для навчання українських пілотів

У листопаді минулого року в Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 на 86-й авіабазі Фетешті. Тоді заявлялося, що на авіабазі відбуватимуться навчання румунських і українських військових з польотів на F-16.

Згідно з договором про співпрацю між Румунією та Нідерландами, Міноборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди - винищувачі F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та обслуговування.

Нідерланди та Данія координують європейські зусилля, щоб допомогти Україні отримати F-16.

F-16 для України

Минулого року союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна отримає щонайменше 24 літаки, можливо, більше, але не менше.

Чим важливі ці літаки F-16 і коли чекати на перші поставки - у матеріалі РБК-Україна.

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