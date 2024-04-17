В Румынию прибыли еще три F-16 для обучения украинских пилотов

"Поздравляем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за ее мужество во время полета на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Через несколько месяцев после открытия Учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты", - написал Тилвар.

Подписаться на @DefensieMin Ollengren для ее путешествия в летущей шлюпе на F-16 до ходьбы в Румынии! Welcome! Долгие месяцы после F-16 Трейнинг Центра открыли, Rumania pilots являются тренирующимися, с планами к integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg Опубликовано в Angel Tîlvăr (@AngelTilvar) 17 апреля 2024

Подготовка украинских пилотов

В прошлом году было объявлено о создании авиационной коалиции, которая предусматривает передачу нашей стране самолетов F-16. В частности коалицию возглавили Нидерланды, а также Дания.

Также в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16. Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом - Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды - за самолеты. В частности компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.

Подробнее об истребителях F-16, можно прочитать в материале РБК-Украина.