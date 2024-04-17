RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынию прибыли еще три F-16 для обучения украинских пилотов

Фото: Анджел Тилвар и Кайса Оллонгрен, министры обороны Румынии и Нидерландов (twitter.com/AngelTilvar)
Автор: Сергей Пышкин

В Румынию, сегодня, 17 апреля, прибыли три многоцелевых истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Румынии Анджела Тилвара.

"Поздравляем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за ее мужество во время полета на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Через несколько месяцев после открытия Учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты", - написал Тилвар. 

Подготовка украинских пилотов

В прошлом году было объявлено о создании авиационной коалиции, которая предусматривает передачу нашей стране самолетов F-16. В частности коалицию возглавили Нидерланды, а также Дания.

Также в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16. Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом - Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды - за самолеты. В частности компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.

Подробнее об истребителях F-16, можно прочитать в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияВойна в Украине