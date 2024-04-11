F-16 для України. Чим важливі ці літаки і коли чекати на перші поставки

Поява F-16 в Україні може суттєво вплинути перебіг війни. Сучасні винищувачі не тільки протистоятимуть ворожій авіації у повітряних боях, але також посилять ППО та допомагатимуть сухопутним військам. Союзники запевняють, що постачання літаків відбуватиметься за планом.

РБК-Україна розповідає про основні характеристики F-16, коли західні винищувачі з'являться в українському небі, та як вони допоможуть Силам оборони.

При підготовці використовувалися: заява президента України Володимира Зеленського, заяви спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша та колишнього речника Юрія Ігната, публікації видань Мілітарний, Defence Express, The New York Times, Вікіпедія.

Зміст:

Бойовий сокіл. Що відомо про F-16

F-16 Fighting Falcon ("Бойовий сокіл") – багатоцільовий військовий літак, який був розроблений компанією General Dynamics для повітряних сил США.

Особливістю літака є його універсальність. F-16 здатний виконувати як завдання винищувача, так і бомбардувальника, адже на його озброєнні можуть бути ракети "повітря-повітря", "повітря-земля", а також різні авіабомби.

Перший F-16 злетів у небо в 1974 році, але з того часу літак пройшов кілька значних модифікацій. До того ж General Dynamics у 90-х передала права на виробництво компанії Lockheed Martin.

Наразі ці літаки вже не будують для ПС США, але активно виробляються на експорт. Всього побудовано близько 4,6 тис. повітряних суден, з них використовується понад 2 тис.

Фото: F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий військовий літак (Getty Images)

Завдяки універсальності F-16 є успішним на міжнародному ринку – перебуває на озброєнні 24 країн. Найбільшим оператором залишається США (899 літаків за даними 2022 року), Туреччина (260), Єгипет (207), Ізраїль (196), Південна Корея (162).

Літаки успішно застосовувалися у бойових завданнях під час військових операцій США та НАТО на Балканах, в Афганістані, Іраку. Повітряні сили Ізраїлю використовували F-16 у Ліванській війні, Другій інтифаді та при виконанні бойових завдань у Сирії.

Характеристики та модифікації винищувача

Бойовий літак F-16 має один двигун, розташований у хвостовій частині фюзеляжу. Плавне спряження крила і фюзеляжу повітряного судна дозволяє забезпечити додаткову підйомну силу на великих кутах атаки.

У конструкції використані здебільшого алюмінієві сплави. Для забезпечення простоти експлуатації літак має 228 люків і знімних панелей.

Кабіна обладнана регенеративною системою кондиціонування і наддуву. Катапультне крісло забезпечує покидання літака на стоянці та у польоті при швидкості 1100 км/год на висотах до 15 тис. м.

Система керування літаком – електронно-дистанційна з чотирикратним резервуванням.

Основні характеристики F-16

Розмах крила – 9,45 м

Довжина літака – 15,03 м

Висота літака – 5,09 м

Площа крила – 27,87 кв.м

Посадкова швидкість – 226 км/г

Максимальна швидкість – 2410 км/год на висоті 12 200 м

Практична дальність – 1315 км, перегінна дальність – 3890 км

Максимальне перевантаження – 9g

На борту літака встановлюється шестиствольна авіаційна гармата General Electric М61-А-1 (6 000 пострілів за хвилину, 511 набоїв) і до шести керованих ракет ближнього бою AIM-9L/M/P Sidewinder.

У варіанті бомбардувальника може нести крилаті ракети "повітря-земля", а також керовані бомби з лазерною та оптоелектронною системами наведення та звичайні авіабомби.

Деякі можуть нести крилаті ракети для повітряного бою середньої дальності AIM-7 Sparrow або ракети AGM-65 Maverick для ударів по наземних цілях.

Яку версію F-16 отримає Україна

Від початку виробництва у 1970-х F-16 пройшов кілька модифікацій. На зміну першій серії A/B (одномісний/двомісний варіант) у 1980-х прийшла серія C/D, а наприкінці 1990-х з'явилася серія E/F. З появою нових технологій впроваджувалась "блокова нумерація". Найсучаснішим є літак модифікації Block 70/72.

Відомо, що основними "донорами" літаків для України будуть Данія та Нідерланди. На озброєнні цих країн переважно F-16AM Block 20 MLU.

Фото: Україна отримає модифіковані літаки з Данії та Нідерландів (Getty Images)

Ці літаки пройшли внутрішню модернізацію з середини 90-х років до середини 2000-х за програмою Mid-Life Update – MLU.

відбулась заміна радіолокаційної станції на AN/APG-66(V)2, яка має дальність виявлення цілей до 110 км.

для використання високоточного озброєння було додано можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening.

оновлено бортовий комп'ютер, бортове індикаційне обладнання, системи РЕБ, навігації та зв'язку, польотів на низьких висотах.

Як зазначало профільне видання Defence Express, F-16 версії MLU є повноцінним багатофункціональним винищувачем, який може вести повітряний бій на дальностях понад 100 км та використовувати широкий набір високоточного озброєння. При цьому можливі додаткові модифікації перед передачею Україні.

Які завдання виконуватиме F-16 в Україні

Сучасні винищувачі західного зразка здатні змінити ситуацію на полі бою та посилити захист України від повітряних атак РФ.

F-16 мають зміцнити протиповітряну оборону, завдяки можливості збивати ракети та безпілотники російських військ.

Цей літак успішно використовується у ближній повітряній підтримці та допомозі сухопутним військам, що необхідно для успішніших наступальних операцій.

Також винищувачі здатні ефективно протистояти авіації ворога в умовах повітряного бою.

Фото: F-16 в Україні виконуватимуть низку завдань (Getty Images)

Як зазначав колишній речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, F-16 не принесуть миттєву перемогу, але можуть змінити хід війни. Вони здатні забезпечити те, що потрібно найбільше – перевагу у небі на окупованих територіях. За наявності F-16 ворог вже не зможе вільно скидати керованы бомби та ракети.

"Тому перевага у повітрі – ключ до успіху на землі", – казав Ігнат.

У НАТО вважають, що дані літаки значною мірою зможуть вплинути перебіг бойових дій та розширять можливості України.

"Це не срібна куля, яка може змінити військовий конфлікт. Однак F-16 важливі. Вони ще більше розширюють можливості України", – заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

У Пентагоні відзначили важливість передачі F-16, оскільки вони дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Проте в Міноборони США наголосили, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території.

Несподіванка для ворога. Коли F-16 з'являться в українському небі та скільки їх буде

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна наголошувала на потребі у літаках західного зразка для протидії окупантам. Врешті союзниками було створено коаліцію літаків, та восени 2023 перші країни оголосили про готовність передати на потреби Сил оборони винищувачі F-16.

Так, Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні приблизно 60 літаків. Проте умовою для початку поставок стало проходження відповідного навчання пілотів та обслуговуючого персоналу та підготовка необхідної інфраструктури.

Навчання пілотів почалося минулого року, а наразі дві групи пілотів знаходяться на завершувальному етапі та вже відточують навички на практиці.

Спікер ПС ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що українці закінчують навчання на F-16 в Данії та США. При цьому він відмовився називати дату появи літаків в Україні.

"Не варто розголошувати, аби противнику була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям, оскільки всі дуже чекають", – додав речник.

Раніше в Повітряних силах називали ймовірним терміном завершення навчання – початок літа 2024.

До того ж міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що коаліція сподівається розпочати постачання винищувачів влітку. Це буду данські F-16.

Тим часом видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків. Адже коли пілоти повернуться в Україну, з обіцяних європейськими союзниками винищувачів, буде поставлено лише шість.

Фото: тренування пілотів проходить за кордоном (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна отримає лише 10% від анонсованих партнерами літаків.

За його словами, Україна готова боротись у небі і перемагати, однак 10% від обіцяної кількості винищувачів F-16 занадто мало для цього. Але комбінований захист, що включатиме і засоби ППО, і літаки, зможе посилити спроможності Сил оборони.