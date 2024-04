До Румунії прибули ще три F-16 для навчання українських пілотів

"Вітаємо міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття Навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються і українські пілоти", - написав Тилвар.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg