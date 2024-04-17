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В Румынию прибыли еще три F-16 для обучения украинских пилотов

Среда 17 апреля 2024 18:05
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В Румынию прибыли еще три F-16 для обучения украинских пилотов Фото: Анджел Тилвар и Кайса Оллонгрен, министры обороны Румынии и Нидерландов (twitter.com/AngelTilvar)
Автор: Сергей Пышкин

В Румынию, сегодня, 17 апреля, прибыли три многоцелевых истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Румынии Анджела Тилвара.

"Поздравляем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за ее мужество во время полета на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Через несколько месяцев после открытия Учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты", - написал Тилвар.

Подготовка украинских пилотов

В прошлом году было объявлено о создании авиационной коалиции, которая предусматривает передачу нашей стране самолетов F-16. В частности коалицию возглавили Нидерланды, а также Дания.

Также в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16. Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом - Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды - за самолеты. В частности компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.

Подробнее об истребителях F-16, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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