У Румунії поруч із кордоном України знайшли снаряд, що не розірвався

За даними міністерства, повідомлення про фіксацію надійшло приблизно о 15:00.

"Отримали повідомлення про те, що на подвір'ї незаселеного будинку в селі Пардіна, повіту Тулча, було виявлено нерозірваний некерований реактивний снаряд", - йдеться в заяві.

Там додали, що територія після виявлення об'єкта була оточена. На місці подій перебували поліція, прикордонна служба і розвідка.

Згідно з технічною експертизою, у корпусі снаряда було два кг вибухової речовини.