В Румынии рядом с границей Украины нашли неразорвавшийся снаряд

По данным министерства, сообщение о фиксации поступило примерно в 15:00.

"Получили сообщение о том, что во дворе незаселенного дома в селе Пардина, уезда Тулча, был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд",, - говорится в заявлении.

Там добавили, что территория после обнаружения объекта была оцеплена. На месте событий находились полиция, пограничная служба и разведка.

Согласно технической экспертизе, в корпусе снаряда было два кг взрывчатого вещества.