RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Румынии рядом с границей Украины нашли неразорвавшийся снаряд

00:50 17.05.2026 Вс
1 мин
Что известно?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на місце події прибули правоохоронці (Getty Images)

В субботу, 16 мая, в румынском селе Пардина был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства национальной обороны Румынии.

Читайте также: Более 20 прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО

По данным министерства, сообщение о фиксации поступило примерно в 15:00.

"Получили сообщение о том, что во дворе незаселенного дома в селе Пардина, уезда Тулча, был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд",, - говорится в заявлении.

Там добавили, что территория после обнаружения объекта была оцеплена. На месте событий находились полиция, пограничная служба и разведка.

Согласно технической экспертизе, в корпусе снаряда было два кг взрывчатого вещества.

Другие инциденты

Напомним, что в ночь на 17 апреля россияне тоже атаковали Украину дронами. Той ночью один из вражеских беспилотников залетел на территорию Румынии.

Также мы писали, что 13 апреля во время массированный атаки РФ, вражеский дрон пересек границу Молдовы. После этого он курсировал в нескольких районах этой страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РумынияВойна в Украине