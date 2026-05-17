В Румынии рядом с границей Украины нашли неразорвавшийся снаряд

В субботу, 16 мая, в румынском селе Пардина был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства национальной обороны Румынии.
По данным министерства, сообщение о фиксации поступило примерно в 15:00.
"Получили сообщение о том, что во дворе незаселенного дома в селе Пардина, уезда Тулча, был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд",, - говорится в заявлении.
Там добавили, что территория после обнаружения объекта была оцеплена. На месте событий находились полиция, пограничная служба и разведка.
Согласно технической экспертизе, в корпусе снаряда было два кг взрывчатого вещества.
Напомним, что в ночь на 17 апреля россияне тоже атаковали Украину дронами. Той ночью один из вражеских беспилотников залетел на территорию Румынии.
Также мы писали, что 13 апреля во время массированный атаки РФ, вражеский дрон пересек границу Молдовы. После этого он курсировал в нескольких районах этой страны.