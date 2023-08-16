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У Румунії показали відео російської атаки на порт Рені в Одеській області

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Середа 16 серпня 2023 12:58
У Румунії показали відео російської атаки на порт Рені в Одеській області Фото: у Румунії показали відео російської атаки на порт Рені в Одеській області (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У ніч на 16 серпня російські окупанти обстріляли порт Рені в Одеській області, який знаходиться у декількох кілометрів від румунського порту Галац.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунські ЗМІ.

Жителі Румунії, що знаходились неподалік від Галацу, навіть могли побачити атаку росіян на Україну та почути вибухи.

Так, вони опублікували кадри, на яких видно, як країна-агресор атакує порт Рені близько 4:00.

Румунське видання Observator також показало кадри, на яких видно пожежу в порті Рені.

У Румунії показали відео російської атаки на порт Рені в Одеській області

Нічний обстріл України

В ніч на 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шехедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

При цьому головною ціллю загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області. У двох металевих складах ангарного типу виникло загоряння двох тракторів. Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували.

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