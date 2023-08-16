ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии показали видео российской атаки на порт Рени в Одесской области

Новина українською →
Среда 16 августа 2023 12:58
В Румынии показали видео российской атаки на порт Рени в Одесской области Фото: в Румынии показали видео российской атаки на порт Рени в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Елизавета Драбкина

В ночь на 16 августа российские оккупанты обстреляли порт Рени в Одесской области, который находится в нескольких километрах от румынского порта Галац.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынские СМИ.

Жители Румынии, которые находились неподалеку от Галаца, даже могли увидеть атаку россиян на Украину и услышать взрывы.

Так, они опубликовали кадры, на которых видно, как страна-агрессор атакует порт Рени около 4:00.

Румынское издание Observator также показало кадры, на которых виден пожар в порту Рени.

В Румынии показали видео российской атаки на порт Рени в Одесской области

Ночной обстрел Украины

В ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шехедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области. В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же, был разрушен новый склад под зерно, который уже почти достроили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Рени Румыния
NEWS
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза