У Румунії оголошували повітряну тривогу

Вранці 2 серпня в прикордонному з Одещиною повіті Тулча у Румунії оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.
У неділю вранці система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Це сталося приблизно о 09:30.
Для мешканців повіту Тулча запровадили заходи оповіщення - надіслали повідомлення RO-Alert.
У міністерстві розповіли подробиці інциденту:
"Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert", - повідомило відомство.
Повітряна ціль так і не увійшла в румунський повітряний простір - згодом вона зникла з радарів.
Вже о 9:52 повітряну тривогу для мешканців повіту Тулча скасували.
Румунія фіксує подібні випадки біля кордону з Україною не вперше. Нагадаємо, ще 27 липня румунське МЗС оголосило співробітника посольства Росії персоною нон грата після серії порушень повітряного простору країни дронами.
Дипломату дали п'ять днів на виїзд з країни, а послу Росії в Бухаресті вручили офіційний протест.
Тим часом 31 липня влада Румунії вже піднімала у повітря два винищувачі F-16 через безпілотники поблизу кордону з Україною.
Тоді радари зафіксували групу повітряних цілей, які на кілька секунд увійшли в румунський повітряний простір, після чого повернули у бік України.