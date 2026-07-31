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Румунія підняла у повітря F-16 через дрони біля кордону з Україною

01:48 31.07.2026 Пт
2 хв
Мешканців попередили про можливе падіння уламків з неба
aimg Катерина Коваль
Румунія підняла у повітря F-16 через дрони біля кордону з Україною Фото: пілот винищувача F-16 (Getty Images)
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У четвер влада Румунії оголосила екстрене попередження для мешканців північної частини повіту Тульча через безпілотники поблизу кордону з Україною. У повітря підняли два винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Що зафіксували радари

За даними Міністерства оборони Румунії, о 21:12 з бази 86 повітряних сил Борча підняли два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації після того, як радарна система виявила групу повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною.

Що сталося далі

Пізніше відомство уточнило, що радарна система зафіксувала переривчасті сигнали повітряних цілей поблизу річкового кордону - вони перебували в національному повітряному просторі близько 20 секунд приблизно о 21:14, після чого перетнули кордон у бік України.

Що зробила влада

Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів попередження населення повіту Тульча - звідти й надіслали екстрене попередження мешканцям через систему оповіщення про надзвичайні ситуації.

Влада порадила мешканцям ховатись, попередивши про можливе падіння об'єктів із повітряного простору. Мешканці півночі повіту Тульча отримували подібне попередження вже й уранці того ж четверга.

Нагадаємо, дрони порушували повітряний простір Румунії й раніше - за три дні країна вже збила три безпілотники, витративши на це 1,5 мільйона євро - по 400 тисяч доларів за кожен.

Перший подібний випадок стався 24 липня, коли румунський F-16 знищив дрон, що вторгся в повітряний простір країни - прокуратура згодом підтвердила, що це був російський "Шахед". Наступного дня Повітряні сили Румунії перехопили ще один ворожий дрон, а вранці 26 липня уже третій.

Під час одного з таких інцидентів НАТО підняло в небо одразу чотири винищувачі - два румунські F-16 і два італійські Eurofighter. Після третього збитого дрона румунське МЗС також викликало російського посла.

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Румунія F-16 Дрони Війна в Україні
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