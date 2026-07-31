Румунія підняла у повітря F-16 через дрони біля кордону з Україною

У четвер влада Румунії оголосила екстрене попередження для мешканців північної частини повіту Тульча через безпілотники поблизу кордону з Україною. У повітря підняли два винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Що зафіксували радари

За даними Міністерства оборони Румунії, о 21:12 з бази 86 повітряних сил Борча підняли два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації після того, як радарна система виявила групу повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною.

Що сталося далі

Пізніше відомство уточнило, що радарна система зафіксувала переривчасті сигнали повітряних цілей поблизу річкового кордону - вони перебували в національному повітряному просторі близько 20 секунд приблизно о 21:14, після чого перетнули кордон у бік України.

Що зробила влада

Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів попередження населення повіту Тульча - звідти й надіслали екстрене попередження мешканцям через систему оповіщення про надзвичайні ситуації.

Влада порадила мешканцям ховатись, попередивши про можливе падіння об'єктів із повітряного простору. Мешканці півночі повіту Тульча отримували подібне попередження вже й уранці того ж четверга.