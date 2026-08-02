RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Румынии объявляли воздушную тревогу

15:48 02.08.2026 Вс
2 мин
Радары Румынии утром засекли цель из Украины
aimg Елена Чупровская
Фото: В румынской Тулче утром прозвучала воздушная тревога из-за цели из Украины (Getty Images)

Утром 2 августа в приграничном с Одесской уезде Тулча в Румынии объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

Что зафиксировали радары

В воскресенье утром система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Это произошло примерно в 09:30.

Для уездных жителей Тулча ввели меры оповещения - направили сообщение RO-Alert.

В министерстве рассказали подробности инцидента:

"Национальный военный командный центр сообщил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям по установлению мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая направила сообщение RO-Alert", - сообщило ведомство.

Воздушная цель так и не вошла в румынское воздушное пространство - со временем она исчезла с радаров.

Уже в 9:52 воздушную тревогу для уездных жителей Тулча отменили.

Румыния фиксирует подобные случаи у границы с Украиной не в первый раз. Напомним, еще 27 июля румынский МИД объявил сотрудника посольства России персоной нон грата после серии нарушений воздушного пространства страны дронами.

Дипломата дали пять дней на выезд из страны, а послу России в Бухаресте вручили официальный протест.

Тем временем 31 июля власти Румынии уже поднимали в воздух два истребителя F-16 из-за беспилотников вблизи границы с Украиной.

Тогда радары зафиксировали группу воздушных целей, вошедших на несколько секунд в румынское воздушное пространство, после чего повернули в сторону Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РумынияАтака дронов