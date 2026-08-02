В Румынии объявляли воздушную тревогу

Утром 2 августа в приграничном с Одесской уезде Тулча в Румынии объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.
В воскресенье утром система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Это произошло примерно в 09:30.
Для уездных жителей Тулча ввели меры оповещения - направили сообщение RO-Alert.
В министерстве рассказали подробности инцидента:
"Национальный военный командный центр сообщил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям по установлению мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая направила сообщение RO-Alert", - сообщило ведомство.
Воздушная цель так и не вошла в румынское воздушное пространство - со временем она исчезла с радаров.
Уже в 9:52 воздушную тревогу для уездных жителей Тулча отменили.
Румыния фиксирует подобные случаи у границы с Украиной не в первый раз. Напомним, еще 27 июля румынский МИД объявил сотрудника посольства России персоной нон грата после серии нарушений воздушного пространства страны дронами.
Дипломата дали пять дней на выезд из страны, а послу России в Бухаресте вручили официальный протест.
Тем временем 31 июля власти Румынии уже поднимали в воздух два истребителя F-16 из-за беспилотников вблизи границы с Украиной.
Тогда радары зафиксировали группу воздушных целей, вошедших на несколько секунд в румынское воздушное пространство, после чего повернули в сторону Украины.