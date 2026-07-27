Румунія висилає співробітника посольства РФ після вторгнення дронів
Румунія оголосила співробітника посольства Росії персоною нон грата після серії порушень свого повітряного простору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства закордонних справ Румунії у мережі Facebook.
Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що за розпорядженням глави відомства Оани Цою посол Росії в Бухаресті Володимир Липаєв був викликаний у МЗС.
Приводом стали неодноразові порушення повітряного простору країни в період з 24 по 26 липня, коли румунські військові збили три безпілотники, які незаконно проникли на територію держави.
Під час зустрічі російському дипломату продемонстрували фрагменти одного зі знищених дронів. Як наголосили у МЗС, розслідування прокуратури офіційно підтвердило, що виявлені компоненти мають російське походження.
Росія отримала офіційний протест
Румунська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з порушеннями повітряного простору і заявила, що відповідальність за інциденти, що відбулися, повністю лежить на Російській Федерації.
У Бухаресті наголосили, що подібні дії є неприпустимими, оскільки йдеться не лише про повітряний простір Румунії, але й НАТО та Європейського союзу. Влада країни також поклала на Москву відповідальність за погіршення ситуації у сфері регіональної безпеки.
Дипломатові дали п'ять днів
За підсумками зустрічі російському послу було вручено офіційну вербальну ноту. У документі йдеться про те, що один із співробітників дипломатичної місії РФ у Бухаресті оголошений персоною нон грата і зобов'язаний залишити територію Румунії протягом п'яти днів.
Водночас, Міністерство закордонних справ Румунії викликало до Бухаресту для консультацій свого посла в Росії.
Що заявили в МЗС Румунії
Зовнішньополітичне відомство країни заявило, що продовжить координувати свої дії із союзниками та партнерами по НАТО та Європейському союзу.
У Бухаресті наголосили, що мають намір вживати всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки та безпеки своїх громадян.
Нагадаємо, що раніше Румунія за три дні збила три безпілотники, витративши на ці операції близько 1,5 млн євро. За даними ЗМІ, для перехоплення дронів винищувачі F-16 використовували три ракети AIM-9X вартістю близько 400 тисяч доларів кожна, а підсумкова сума також включає витрати на польоти та технічне обслуговування літаків.