У Румунії можуть змінити закон для того, щоб збивати дрони-порушники, - ЗМІ

Російські БПЛА в Румунії та Латвії

В ніч з 7 на 8 вересня, ударні дрони росіян порушили повітряний простір Румунії.

Також відомо, що на території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили уламки російського безпілотника.

Опозиція в Румунії розкритикувала уряд за бездіяльність, пояснивши її тим, що у парламенті досі не прийняли закон, який дозволив би збивати російські дрони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Білоусі намагалася проігнорувати факт того, що російський дрон потрапив на її території.

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