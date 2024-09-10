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У Румунії можуть змінити закон для того, щоб збивати дрони-порушники, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Румунія може змінити закони для того, щоб збивати російські дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Комітет румунського Сенату з питань оборони може розглянути зміни до законодавства. Вони дозволять військовим збивати дрони, що порушують повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Agerpres.

У середу, 11 вересня, відбудеться засідання сенатського комітету. Там будуть присутні представники Міністерства національної оборони Румунії.

За даними Agerpres, одна з тем зустрічі - це аналіз змін до законодавства, які дозволять військовим знищувати безпілотники, що входять на румунську територію.

Цікаво і те, що напередодні голова Сенату Ніколає Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, "могли бути знищені системами протиповітряної оборони".

Російські БПЛА в Румунії та Латвії

В ніч з 7 на 8 вересня, ударні дрони росіян порушили повітряний простір Румунії.

Також відомо, що на території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили уламки російського безпілотника.

Опозиція в Румунії розкритикувала уряд за бездіяльність, пояснивши її тим, що у парламенті досі не прийняли закон, який дозволив би збивати російські дрони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Білоусі намагалася проігнорувати факт того, що російський дрон потрапив на її території.

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Румунія