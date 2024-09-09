Російські дрони над Румунією: опозиція країни критикує уряд за бездіяльність

Румунська опозиція різко розкритикувала уряд країни після того, як російські безпілотники "Shahed" увійшли у повітряний простір Румунії минулими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Лідер опозиційної партії USR ("Союз порятунку Румунії") Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса та прем'єр-міністра Марчела Чолаку надати пояснення стосовно інциденту, наголосивши, що перші повідомлення про це надійшли не від румунської влади, а від Військово-повітряних сил України.

Зазначається, що щонайменше 2 російських БПЛА перетнули кордон Румунії: один пролетів над країною близько години, а інший розбився в безлюдному районі Тульчі. Місцева влада попередила жителів прикордонних районів про небезпеку через мобільні сповіщення, але Ласконі наголосила на недостатній реакції уряду.

Опозиція також критикує уряд за відсутність законодавчих змін, які дозволили б збивати безпілотники, що заходять у повітряний простір Румунії.

"Навесні голова армії просив нас змінити законодавство, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту, ви збираєтеся щось з цим робити?" - заявила Ласконі.

Водночас міністр оборони та прем'єр-міністр запевняють, що значних "проблем" не було, однак очікують, що подібні інциденти можуть виникнути ще не раз.

Російські дрони, що перетинають повітряний простір Румунії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів. Російські повітряні цілі неодноразово перетинали кордон країни.

У серпні жителі прикордонного міста Тульча були попереджені про загрозу російських БПЛА.

В ніч на 8 вересня жителям Тульчі та Констанци також прийшло повідомлення на мобільні телефони щодо загрози падіння уламків дронів РФ. Однак про те, що БПЛА РФ перетнули кордон Румунії повідомили Повітряні сили України. До речі, під час цієї атаки Росії, ворожий дрон залетів у повітряний простір Латвії через Білорусь.