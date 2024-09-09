Намагаються замовчувати. В ДПСУ прокоментували "заблукалі" російські дрони в Білорусі

Раніше Мінськ звинувачував Київ в тому, що до Білорусі нібито "залітали українські безпілотники". Натомість коли до них залітають "Шахеди" - вони намагаються це замовчувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держаної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, ДПСУ не відмічає якихось дій з боку Білорусі поруч з нашим кордоном, коли на білоруську територію залітають безпілотні літальні апарати (БпЛА).

"Але звісно що ми стежимо загалом за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, наскільки вона може бути загрозливою для України", - додав він.

Коментуючи "заблукалі" "Шахеди" на території Білорусі Демченко нагадав про те, як Олександр Лукашенко свого часу звинувачував Україну в нібито порушенні повітряного простору безпілотниками. Зокрема в Мінську звинувачували Київ у створені "загрози" їхній країні. Натомість коли до них залітають "Шахеди", Білорусь намагається тихенько замочувати інформацію про БпЛА.

"А просто називають, що вони проводять якусь "перевірку" або "були вимушені" збивати БпЛА. І в цьому випадку чомусь на Україну вони так не намагаються перекинути відповідальність, а говорять про це вже коли не можуть приховати того факту, що російські БпЛА залітають і на їхню територію", - пояснив Демченко.

"Заблукалі" БпЛА в Білорусі

Протягом останніх місяців безпілотники російських терористів вже неодноразово порушували повітряний простір Білорусі та "губились" на її території. Як приклад, це ставалось під час атаки у ніч на 4 вересня, або ж у ніч на 31 серпня.

5 вересня моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляли про те, що в Гомельському районі Білорусі військові збивали ворожі "Шахеди", які вкотре залетіли на територію країни. Пізніше роботу протиповітряної оборони (ППО) офіційно підтвердив Мінськ, втім, там не назвали дрон "російським".