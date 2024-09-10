В Румынии могут изменить закон для того, чтобы сбивать дроны-нарушители, - СМИ

Российские БПЛА в Румынии и Латвии

В ночь с 7 на 8 сентября ударные дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Также известно, что на территории румынского уезда Тулча, у границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили обломки российского беспилотника.

Оппозиция в Румынии раскритиковала правительство за бездействие, объяснив его тем, что в парламенте до сих пор не приняли закон, позволяющий сбивать российские дроны.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Белоруссии пытались проигнорировать факт того, что российский дрон попал на ее территории.

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