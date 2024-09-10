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В Румынии могут изменить закон для того, чтобы сбивать дроны-нарушители, - СМИ

Иллюстративное фото: Румыния может изменить законы для того, чтобы сбивать российские дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Комитет румынского Сената по обороне может рассмотреть изменения в законодательство. Они позволят военным сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Agerpres.

В среду, 11 сентября состоится заседание сенатского комитета. Там будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.

По данным Agerpres, одна из тем встречи – это анализ изменений в законодательство, которые позволят военным уничтожать входящие на румынскую территорию беспилотники.

Интересно и то, что накануне глава Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, входящие в воздушное пространство Румынии, могли быть уничтожены системами противовоздушной обороны.

Российские БПЛА в Румынии и Латвии

В ночь с 7 на 8 сентября ударные дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Также известно, что на территории румынского уезда Тулча, у границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили обломки российского беспилотника.

Оппозиция в Румынии раскритиковала правительство за бездействие, объяснив его тем, что в парламенте до сих пор не приняли закон, позволяющий сбивать российские дроны.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Белоруссии пытались проигнорировать факт того, что российский дрон попал на ее территории.

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Румыния