В Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16, - Воздушные силы

В Румынии продолжают готовить обучающие центры для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Позже такие базы будут созданы и в Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что центр подготовки необходимо снабдить авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также двухместными учебно-боевыми самолетами F-16.

"Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами, формируют всю необходимую инфраструктуру", – сообщил Игнат.

Позже, по словам спикера, Украина тоже будет должна создать подобную инфраструктуру.

F-16 для Украины

Politico Лара Селигман сообщала, что украинские пилоты приступили к летной подготовке на истребителях F-16 в США.

При этом 22 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые F-16 для обучения пилотов из Украины, ранее отправивших Нидерланды, уже прибыли в учебный центр Румынии.

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