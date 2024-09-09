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В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки российского дрона

Румыния, Понедельник 09 сентября 2024 18:37
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В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки российского дрона Фото: дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории румынского уезда Тулча, возле границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили обломки российского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как сообщили в ведомстве, специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и МВД "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча. Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях села Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", - добавили в Минобороны Румынии.

Там также отметили, что обломки обнаружили за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

Не первый случай

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.

Также 20 августа фрагменты русских дронов снова были найдены на территории Румынии.

Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

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