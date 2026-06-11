Румунія знайшла рішення "заблукалим" морським дронам: що пропонує

За його словами, українські морські безпілотники мають бути запрограмовані таким чином, щоб у разі втрати зв'язку або контролю вони не могли потрапити до територіальних вод Румунії.

Міністр запропонував встановити спеціальний алгоритм, який активуватиме самознищення дрона при наближенні до кордону румунських вод.

"Якщо ви раптом загубите їх у Чорному морі, коли вони наблизяться до територіальних вод Румунії на відстань 12 морських миль, контролер, який керує цим безпілотником, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив" - заявив Міруце.

Він додав, що має намір запропонувати українській стороні використовувати такий механізм для всіх морських дронів, які запускаються у Чорному морі.

"Нашим сусідам в Україні, які перебувають у такій запеклій війні, спричиненій Росією, гарантувати нам, що всі дрони, які вони запускають у Чорне море, запрограмовані з використанням цієї технічної ітерації", - сказав румунський міністр.