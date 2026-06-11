Румыния нашла решение "заблудившимся" морским дронам: что предлагает

По его словам, украинские морские беспилотники должны быть запрограммированы таким образом, чтобы в случае потери связи или контроля они не могли попасть в территориальные воды Румынии.

Министр предложил установить специальный алгоритм, который будет активировать самоуничтожение дрона при приближении к границе румынских вод.

"Если вы вдруг потеряете их в Черном море, когда они приблизятся к территориальным водам Румынии на расстояние 12 морских миль, контроллер, который управляет этим беспилотником, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв", - заявил Мируце.

Он добавил, что намерен предложить украинской стороне использовать такой механизм для всех морских дронов, которые запускаются в Черном море.

"Нашим соседям в Украине, которые находятся в такой ожесточенной войне, вызванной Россией, гарантировать нам, что все дроны, которые они запускают в Черное море, запрограммированы с использованием этой технической итерации", - сказал румынский министр.