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Румыния нашла решение "заблудившимся" морским дронам: что предлагает

14:51 11.06.2026 Чт
2 мин
Какое решение озвучил румынский министр после взрыва в порту?
aimg Ирина Глухова
Фото: морской дрон Sea Baby (ssu gov ua)

В Румынии хотят, чтобы украинские морские дроны автоматически самоуничтожались при приближении к их территориальным водам в Черном море.

Идею озвучил министр обороны Румынии Раду Мируце во время телевизионного интервью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Romania.

По его словам, украинские морские беспилотники должны быть запрограммированы таким образом, чтобы в случае потери связи или контроля они не могли попасть в территориальные воды Румынии.

Министр предложил установить специальный алгоритм, который будет активировать самоуничтожение дрона при приближении к границе румынских вод.

"Если вы вдруг потеряете их в Черном море, когда они приблизятся к территориальным водам Румынии на расстояние 12 морских миль, контроллер, который управляет этим беспилотником, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв", - заявил Мируце.

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Он добавил, что намерен предложить украинской стороне использовать такой механизм для всех морских дронов, которые запускаются в Черном море.

"Нашим соседям в Украине, которые находятся в такой ожесточенной войне, вызванной Россией, гарантировать нам, что все дроны, которые они запускают в Черное море, запрограммированы с использованием этой технической итерации", - сказал румынский министр.

Взрыв дрона в румынском порту

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца взорвался украинский надводный дрон, который прибило к причалу. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что беспилотник был украинский, но под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Также СМИ сообщили, что в прибрежной зоне порта Констанца было обнаружено еще четыре лодки со взрывчаткой

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