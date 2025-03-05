Румунія вислала двох високопоставлених дипломатів РФ

У середу, 5 березня, Румунія вислала двох високопоставлених дипломатів Російської Федерації. Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron`s .

"Влада Румунії прийняла рішення оголосити військового, військово-повітряного і військово-морського аташе Російської Федерації в Бухаресті, а також його заступника персонами нон грата на території країни", - йдеться у повідомленні МЗС.

За даними відомства, мова йде про російських дипломатів Олександра Чуприну та його заступника Євгенія Ігнатьєва.

У МЗС зазначили, що рішення про оголошення цих дипломатів персонами нон грата було прийняте за здійснення ними діяльності, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

"Росія дасть адекватну відповідь Румунії", - заявили на це у Москві.

Як пише видання, це відбулося через день після звинувачень Москви у "втручанні" й критики російських спецслужб щодо обвинувального висновку, який був висунутий ультраправому кандидату в президенти Келіну Джорджеску.

Затримання Джорджеску

Нагадаємо, 26 лютого, в Румунії відбулася низка обшуків у справі про підбурювання проти конституційного ладу. У їхніх рамках було затримано кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Джорджеску заявив, що в такий спосіб румунська влада нібито хоче перешкодити його новому висуненню на майбутніх президентських виборах.