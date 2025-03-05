Румыния выслала двух высокопоставленных дипломатов РФ

В среду, 5 марта, Румыния выслала двух высокопоставленных дипломатов Российской Федерации. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron`s .

"Власти Румынии приняли решение объявить военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Российской Федерации в Бухаресте, а также его заместителя персонами нон грата на территории страны", - говорится в сообщении МИД.

По данным ведомства, речь идет о российских дипломатах Александре Чуприне и его заместителе Евгении Игнатьеве.

В МИД отметили, что решение об объявлении этих дипломатов персонами нон грата было принято за осуществление ими деятельности, противоречащей положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

"Россия даст адекватный ответ Румынии", - заявили на это в Москве.

Как пишет издание, это произошло через день после обвинений Москвы во "вмешательстве" и критики российских спецслужб относительно обвинительного заключения, которое было выдвинуто ультраправому кандидату в президенты Келину Джорджеску.

Задержание Джорджеску

Напомним, 26 февраля, в Румынии состоялся ряд обысков по делу о подстрекательстве против конституционного строя. В их рамках был задержан кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Джорджеску заявил, что таким образом румынские власти якобы хотят помешать его новому выдвижению на предстоящих президентских выборах.