Румыния выслала двух высокопоставленных дипломатов РФ
В среду, 5 марта, Румыния выслала двух высокопоставленных дипломатов Российской Федерации. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron`s.
"Власти Румынии приняли решение объявить военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Российской Федерации в Бухаресте, а также его заместителя персонами нон грата на территории страны", - говорится в сообщении МИД.
По данным ведомства, речь идет о российских дипломатах Александре Чуприне и его заместителе Евгении Игнатьеве.
В МИД отметили, что решение об объявлении этих дипломатов персонами нон грата было принято за осуществление ими деятельности, противоречащей положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.
"Россия даст адекватный ответ Румынии", - заявили на это в Москве.
Как пишет издание, это произошло через день после обвинений Москвы во "вмешательстве" и критики российских спецслужб относительно обвинительного заключения, которое было выдвинуто ультраправому кандидату в президенты Келину Джорджеску.
Задержание Джорджеску
Напомним, 26 февраля, в Румынии состоялся ряд обысков по делу о подстрекательстве против конституционного строя. В их рамках был задержан кандидат в президенты Келин Джорджеску.
Джорджеску заявил, что таким образом румынские власти якобы хотят помешать его новому выдвижению на предстоящих президентских выборах.
Позже стало известно, что против Джорджеску возбудили уголовное дело, его подозревают в совершении ряда преступлений. На этом фоне ему запретили выезжать из страны.