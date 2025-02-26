Кандидату в президенти Румунії Джорджеску заборонили виїжджати з країни

Проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску підозрюють у скоєнні низки злочинів. На цьому тлі йому заборонили виїжджати з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Realitatea .

Видання стверджує, що найсерйознішим звинуваченням є підбурювання до дій проти конституційного ладу. Через це Джорджеску заборонено виступати у ЗМІ, створювати акаунти в соціальних мережах, носити зброю і залишати країну.

На цьому тлі Генеральна прокуратура Румунії взяла кандидата в президенти під судовий контроль на 60 днів.

За інформацією видання, проти Джорджеску порушили кримінальну справу, оскільки його підозрюють у:

Затримання Джорджеску

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, в Румунії відбулася низка обшуків у справі про підбурювання проти конституційного ладу. У їхніх рамках було затримано кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Джорджеску заявив, що в такий спосіб румунська влада нібито хоче перешкодити його новому висуненню на майбутніх президентських виборах.

Детально про те, чому затримали Джорджеску, - в матеріалі РБК-Україна.

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